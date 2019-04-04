Ушел из жизни режиссер «Мимино» и «Кин-дза-дза» Георгий Данелия. Фото: Sputnik

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Ракурс

Георгий Данелия скончался на 88-м году жизни. Режиссер известных картин «Кин-дза-дза» и «Мимино» долго болел воспалением легких и сегодня его жизнь оборвалась в одной из московских больниц.

Данелия был госпитализирован еще в феврале и врачам даже пришлось искусственно вводить его в кому для стабилизации дыхания. О смерти известного режиссера сообщила его семья в «Новую газету», передает немецкое издание Deutsche Welle.

Данелия родился в Тбилиси (Грузия) в 1930 году. В 29 лет он закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров и пошел работать в «Мосфильм». Его первый фильм «Сережа» получил главную награду международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Данелия наиболее известен такими картинами как «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза» и «Я шагаю по Москве».

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