Пішов з життя режисер «Міміно» і «Кін-дза-дза» Георгій Данелія. Фото: Sputnik

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Ракурс

Георгій Данелія помер на 88-му році життя. Режисер відомих картин «Кін-дза-дза» і «Міміно» довго хворів на запалення легень і сьогодні його життя обірвалося в одній з московських лікарень.

Данелія був госпіталізований ще в лютому і лікарям навіть довелося штучно вводити його в кому для стабілізації дихання. Про смерть відомого режисера повідомила його сім’я в «Нову газету», передає німецьке видання Deutsche Welle.

Данелія народився у Тбілісі (Грузія) в 1930 році. У 29 років він закінчив Вищі курси сценаристів і режисерів і пішов працювати до «Мосфільму». Його перший фільм «Сергій» отримав головну нагороду міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Данелія найбільш відомий такими картинами як «Міміно», «Афоня», «Кін-дза-дза» і «Я крокую по Москві».

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