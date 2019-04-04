Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki Heavy Industries создадут единый стандарт батарей, фото: YouTube

https://racurs.ua/n120349-edinyy-standart-batarey-dlya-elektromotociklov-sozdadut-veduschie-yaponskie-proizvoditeli.html

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Четыре ведущие японские производители мотоциклов — Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki Heavy Industries — работать вместе, чтобы разработать универсальный стандарт для электрических аккумуляторов электромотоциклов.

Ожидается, что новый стандарт поможет исправить один из главных недостатков электромотоциклов — значительные затраты времени на подзарядку батарей, сообщает телеканал NHK.

Компании стремятся разработать универсальный стандарт для аккумуляторов и их зарядных устройств. Идея заключается в том, что водители в конечном итоге смогут быстро поменять исчерпанные батареи на полностью заряженные.

Отмечается, что рынки электрических мотоциклов становятся все более конкурентоспособными в связи с ужесточением экологических норм.

Напомним, осенью 2018 года в Японии представили сверхлегкий электромобиль, почти полностью выполненый из пластика. Металлической осталась только «начинка» автомобиля. Этот проект стал результатом сотрудничества ученых Токийского университета и автопроизводителей.