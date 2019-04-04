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Honda, Yamaha, Suzuki і Kawasaki Heavy Industries створять єдиний стандарт батарей, фото: YouTube

Єдиний стандарт батарей для електромотоциклів створять провідні японські виробники

4 кві 2019, 18:57
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Чотири провідні японські виробники мотоциклів — Honda, Yamaha, Suzuki і Kawasaki Heavy Industries — працюватимуть разом, щоб розробити універсальний стандарт для електричних акумуляторів електромотоциклів.

Очікується, що новий стандарт допоможе виправити один із головних недоліків електромотоциклів — значні витрати часу на заряджання батарей, повідомляє телеканал NHK.

Компанії прагнуть розробити універсальний стандарт для акумуляторів та їх зарядних пристроїв. Ідея полягає в тому, що водії в кінцевому підсумку зможуть швидко поміняти вичерпані батареї на повністю заряджені.

Зазначається, що ринки електричних мотоциклів стають все більш конкурентоспроможними у зв’язку із посиленням екологічних норм.

Нагадаємо, восени 2018 року в Японії представили надлегкий електромобіль, майже повністю виконаний із пластика. Металевою залишилася лише «начинка» автомобіля. Цей проект став результатом співпраці учених Токійського університету та автовиробників.


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