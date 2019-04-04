Преступления против Майдана: обвиняемого в нападениях на протестующих выпустили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест обвиняемого в избиении активистов во время Майдана, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/n120352-prestupleniya-protiv-maydana-obvinyaemogo-v-napadeniyah-na-protestuuschih-vypustili-pod-domashniy.html

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Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения предпринимателю Олегу Шадрову, обвиняемому в избиении активистов во время Революции достоинства, который находился под стражей.

Защита Шадрова обратился в суд с просьбой об изменении меры пресечения из-за неудовлетворительного состояния здоровья своего подзащитного. Сторона защиты предоставила суду соответствующую медицинскую справку, сообщает издание Insider.

В итоге суд решил поместить Шадрова под круглосуточный домашний арест.

Шадрову инкриминируют участие в избиении участников Революции достоинства 18−19 февраля 2014 года вблизи Майдана Независимости в Киеве. По данным следствия, Шадров участвовал в нападениях на митингующих на улице Большой Житомирской. Во время этих событий, в частности, погиб корреспондент газеты «Вести» Вячеслав Веремий.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Ольга Худецкая, это решение приняла судья Лидия Щебуняева, адвокатом Щадрова является Татьяна Монтян.

Напомним, осенью 2018 года в Генпрокуратуре назвали дело с рекордным количеством процессуальных нарушений — это дело об убийстве журналиста Веремия.