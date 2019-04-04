Злочини проти Майдану: обвинуваченого в нападах на протестувальників випустили під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт звинувачуваного в побитті активістів під час Майдану, фото: «Антикор»

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Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід підприємцю Олегу Шадрову, звинувачуваному в побитті активістів під час Революції гідності, який перебував під вартою.

Захист Шадрова звернувся до суду з проханням про зміну запобіжного заходу через незадовільний стан здоров’я свого підзахисного. Сторона захисту надала суду відповідну медичну довідку, повідомляє видання Insider.

В результаті суд вирішив помістити Шадрова під цілодобовий домашній арешт.

Шадрову інкримінують участь у побитті учасників Революції гідності 18−19 лютого 2014 року поблизу Майдану Незалежності в Києві. За даними слідства, Шадров брав участь у нападах на мітингувальників на вулиці Великій Житомирській. Під час цих подій, зокрема, загинув кореспондент газети «Вести» В’ячеслав Веремій.

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст Ольга Худецька, це рішення ухвалила суддя Лідія Щебуняєва, адвокатом Щадрова є Тетяна Монтян.

Нагадаємо, восени 2018 року в Генпрокуратурі назвали справу щодо Євромайдану з рекордною кількістю процесуальних порушень — це справа про вбивство журналіста Веремія.