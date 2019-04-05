Лесной пожар стал причиной введения режима ЧП

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Масштабные лесные пожары в Южной Корее вынудили власти страны объявить чрезвычайное положение. Для борьбы с огнем мобилизуются все имеющиеся ресурсы.

Пожар начался в горном графстве Госон, в 160 км к северо-востоку от Сеула. Огонь всего за несколько часов распространился на соседние города Сокчо, Каннин и Донхэ. Об этом сообщает Yonhap.

Жертвой пожара стали по меньшей мере один человек, еще 35 получили травмы и ожоги. Власти эвакуировали более 4 тыс. жителей из опасных районов. Огонь уничтожил инфраструктуру — 200 жилых домов и помещений, сотни автомобилей, сожжено 252 га леса.

К тушению пожара привлечены 800 пожарных машин, 13 тыс. спасателей, 16 тыс. 500 военнослужащих, военные вертолеты и пожарная авиация.

Напомним, в начале апреля в результате мощного пожара на юго-западе Китая погибли 27 пожарных и три местных жителя. Лесные пожары охватили провинцию Сычуань, к их ликвидации привлекли сотни сотрудников спасательных служб.