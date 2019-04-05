Лісова пожежа стала причиною введення режиму НС

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Масштабні лісові пожежі у Південній Кореї змусили владу країни оголосити надзвичайний стан. Для боротьби з вогнем мобілізуються всі наявні ресурси.

Пожежа почалася в гірському графстві Госон, за 160 км на північний схід від Сеула. Вогонь лише за кілька годин поширився на сусідні міста Сокчо, Каннин та Донхе. Про це повідомляє Yonhap.

Жертвами пожежі стала щонайменше одна особа, ще 35 дістали травми та опіки. Влада евакуювала понад 4 тис. осіб із небезпечних районів. Вогонь знищив інфраструктуру — 200 житлових будинків та приміщень, сотні автомобілів, спалено 252 га лісу.

До гасіння пожежі залучені 800 пожежних машин, 13 тис. рятувальників, 16 тис. 500 військовослужбовців, військові вертольоти та пожежна авіація.

Нагадаємо, на початку квітня внаслідок потужної пожежі на південному заході Китаю загинули 27 вогнеборців і троє місцевих жителів. Лісові пожежі охопили провінцію Сичуань, до її ліквідації залучили сотні співробітників рятувальних служб.