Монету-писанку из золота впервые выпустили в Канаде. Фото: Телеканал ATR

https://racurs.ua/n120398-monetu-pisanku-iz-zolota-vpervye-vypustili-v-kanade-foto.html

Ракурс

Монету-писанку из золота выпустили в Канаде. Впервые в истории Королевский монетный двор выпустил монету в форме писанки из золота.

Монета-писанка имеет сложный дизайн с множеством миниатюрных деталей, а вес золотой монеты составляет 58,5 грамм, сообщается на сайте монетного двора Канады.

Дизайн писанки разрабатывал художник Дэйв Мельничук. С одной стороны на монете изображена многоуровневая деревянная церковь, ее окружают полосы выполненные в виде морских волн. Они отражают лозунг Канады: «От моря до моря». На вторую сторону монеты нанесено изображение Ее Величества Королевы Елизаветы II.

Номинальная стоимость монеты составляет 250 долл.

Напомним, ранее монетный двор Канады выпустил монету в форме писанки из серебра.