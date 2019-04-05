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Ракурс
Монету-писанку из золота впервые выпустили в Канаде. Фото: Телеканал ATR

Монету-писанку из золота впервые выпустили в Канаде (ФОТО)

5 апр 2019, 19:23
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Монету-писанку из золота выпустили в Канаде. Впервые в истории Королевский монетный двор выпустил монету в форме писанки из золота.

Монета-писанка имеет сложный дизайн с множеством миниатюрных деталей, а вес золотой монеты составляет 58,5 грамм, сообщается на сайте монетного двора Канады.

Дизайн писанки разрабатывал художник Дэйв Мельничук. С одной стороны на монете изображена многоуровневая деревянная церковь, ее окружают полосы выполненные в виде морских волн. Они отражают лозунг Канады: «От моря до моря». На вторую сторону монеты нанесено изображение Ее Величества Королевы Елизаветы II.

Номинальная стоимость монеты составляет 250 долл.

Монету-писанку из золота впервые выпустили в Канаде. Фото: www.mint.ca

Монету-писанку из золота впервые выпустили в Канаде. Фото: www.mint.ca

Монету-писанку из золота впервые выпустили в Канаде. Фото: www.mint.ca

Напомним, ранее монетный двор Канады выпустил монету в форме писанки из серебра.

Источник: Ракурс


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