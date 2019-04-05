Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Монету-писанку із золота випустили у Канаді. Фото: Телеканал ATR

Монету-писанку із золота вперше випустили у Канаді (ФОТО)

5 кві 2019, 19:23
999

Монету-писанку із золота випустили у Канаді. Вперше в історії Королівський монетний двір випустив монету у формі писанки із золота.

Монета-писанка має складний дизайн із безліччю мініатюрних деталей, а вага золотої писанкової монети складає 58,5 гр, повідомляється на сайті монетного двору Канади.

Дизайн писанки розробляв художник Дейв Мельничук. З одної сторони на монеті зображена багаторівнева дерев’яна церква, її оточують смуги виконані у вигляді морських хвиль, що відображають гасло Канади: «Від моря до моря». На іншу сторону монети нанесено зображення її Величності Королеви Єлизавети II.

Номінальна вартість монети складає 250 дол.

Монету-писанку із золота випустили у Канаді. Фото: www.mint.ca

Монету-писанку із золота випустили у Канаді. Фото: www.mint.ca

Монету-писанку із золота випустили у Канаді. Фото: www.mint.ca

Нагадаємо, раніше монетний двір Канади випустив монету у формі писанки зі срібла.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше