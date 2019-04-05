Монету-писанку із золота випустили у Канаді. Фото: Телеканал ATR

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Ракурс

Монету-писанку із золота випустили у Канаді. Вперше в історії Королівський монетний двір випустив монету у формі писанки із золота.

Монета-писанка має складний дизайн із безліччю мініатюрних деталей, а вага золотої писанкової монети складає 58,5 гр, повідомляється на сайті монетного двору Канади.

Дизайн писанки розробляв художник Дейв Мельничук. З одної сторони на монеті зображена багаторівнева дерев’яна церква, її оточують смуги виконані у вигляді морських хвиль, що відображають гасло Канади: «Від моря до моря». На іншу сторону монети нанесено зображення її Величності Королеви Єлизавети II.

Номінальна вартість монети складає 250 дол.

Нагадаємо, раніше монетний двір Канади випустив монету у формі писанки зі срібла.