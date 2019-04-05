Китайским коммунистам предложили отмечать два дня рождения. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n120403-kitayskim-kommunistam-predlojili-otmechat-dva-dnya-rojdeniya.html

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Китайским коммунистам предложили отмечать два дня рождения, первый из которых реальный день рождения, а второй — дата вступления в Коммунистическую партию Китая.

Указанное предложение внес центральный партийный комитет по дисциплине, указав, что день вступления в Компартию — это особенный день, сообщает The Guardian.

День присоединения к Компартии предложили назвать политическим днем рождения.

Отмечается, что распространение коммунистической идеологии усилилось при премьер-министре Си Цзиньпине. В рамках проводимой им политики, стало больше внимания уделяться почитанию главы государства. Членов компартии заставляют скачивать мобильное приложение с мудрыми мыслями премьера.

Также сообщается, что китайские депутаты сняли ограничение, которое делает обязательным смену главы государства раз в 10 лет. Таким образом, Си может остаться во главе Китая и после истечения второго срока правления.