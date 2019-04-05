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Китайським комуністам запропонували святкувати два дні народження. Фото: ТСН

Китайським комуністам запропонували святкувати два дні народження

5 кві 2019, 21:49
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Китайським комуністам запропонували відзначати два дні народження, перший з яких реальний, а другий — дата вступу до лав Комуністичної партії Китаю.

Вказану пропозицію оприлюднив центральний партійний комітет з дисципліни, вказавши, що день вступу до Компартії дуже особливий, повідомляє The Guardian.

День приєднання до Компартії запропонували назвати політичним днем ​​народження.

Зазначається, що поширення комуністичної ідеології посилилося під час правління прем'єр-міністра Сі Цзіньпіна. В рамках проведеної ним політики, стало більше уваги приділятися шануванню голови держави. Членів компартії навіть змушують скачувати мобільний додаток з мудрими думками прем'єра.

Також повідомляється, що китайські депутати зняли обмеження, яке робить обов’язковою зміну глави держави раз у 10 років. Таким чином, Сі може залишитися на чолі Китаю і після закінчення другого терміну правління.


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