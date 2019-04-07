Мост обрушился в Бразилии в результате столкновения с паромом. Фото: bgdailynews.com

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На севере Бразилии обрушился мост через реку Моха после того, как в него врезался паром. Инцидент произошел вчера, 6 апреля, в бразильском штате Пара.

Паром врезался в один из столбов, в результате столкновения обвалилась участок длиной 200-ти метров, сообщает bgdailynews.com.

Согласно данным свидетелей, во время инцидента по мосту ехали автомобили, два из которых упали в воду. Пока неизвестно, сколько людей находилось в авто.

Также отмечается, что экипаж парома в составе пяти человек не пострадал.

Губернатор штата Пара Хелдер Барбалья ввел чрезвычайное положение в штате после инцидента. До сих пор продолжаются поисковые работы, аквалангисты прочесывают дно реки.

Отмечается, что поврежденный мост соединяет амазонский регион страны с одним из главных портов Бразилии — Белемом. Власти организовали переправу с одного берега реки на другой с помощью барж.