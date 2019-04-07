Міст обвалився у Бразилії після зіткнення з поромом. Фото: bgdailynews.com

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На півночі Бразилії обвалився міст через річку Моха після того, як в нього врізався пором. Інцидент стався вчора у бразильському штаті Пара.

Пором врізався в один із стовпів, внаслідок зіткнення обвалилась ділянка довжиною 200-ті метрів, повідомляє bgdailynews.com.

Згідно з даними свідків, під час інциденту мостом їхали автомобілі, два з яких впали у воду. Наразі невідомо, скільки людей перебувало у автівках.

Також зазначається, що екіпаж порому у складі п’яти осіб не постраждав.

Губернатор штату Пара Хелдер Барбалья запровадив надзвичайний стан у штаті після інциденту. Досі тривають пошукові роботи, аквалангісти прочісують дно річки.

Зазначається, що пошкоджений міст поєднує амазонський регіон країни з одним із головних портів Бразилії — Белем. Наразі встановлено переправу з одного берега ріки на інший за допомогою барж.