Забастовка учителей в Польше: не работают школы, педагоги требуют повышения зарплаты на 30% / Фото: "Польське радіо"

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Забастовка учителей в Польше началась в понедельник, 8 апреля. Участие в забастовке принимает ряд образовательных профсоюзов. В общем о своем намерении присоединиться к акции протеста заявили более 6 тыс. школ.

Только один профсоюз учителей «Солидарность» во время вчерашних переговоров с властью относительно повышения зарплат согласился на условия и отказался от участия в забастовке. Однако профсоюз польских учителей (ZNP) и Форум профсоюзов (FZZ) отклонили предложенное правительством соглашение и анонсировали начало бессрочного забастовки в школах, пишет «Польское радио».

Соглашение, подписанное с профсоюзом «Солидарность», предусматривает выделение из госбюджета более 155 млн евро на внедрение второго в этом году повышения заработных плат для учителей.

Правительство Польши в этом году повысило зарплату учителям на 5%. Также власти предлагают еще на 5% повысить зарплату в сентябре. После внедрения дополнительного повышения зарплат для учителей с сентября основная заработная плата составит 3815 злотых (889 евро) для дипломированного учителя, для назначенного учителя 3248 злотых (768 евро), для контрактного учителя 2860 злотых (666 евро) и для учителя-стажера 2780 злотых (648 евро).

Педагогов также просят смягчить протест на время проведения экзаменов.

Известно также, что польское правительство предлагает учителям постепенное увеличение зарплат в течение следующих четырех лет до уровня свыше 8 тыс. злотых (1865 евро) для дипломированного учителя.

Профсоюзы требовали повышения зарплат на 30%. Сейчас средняя учительская зарплата в Польше составляет около 929 евро, что меньше средней зарплаты по стране.