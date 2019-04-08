Страйк вчителів у Польщі: не працюють школи, освітяни вимагають підвищення зарплатні на 30% (ФОТО, ВІДЕО)

Страйк вчителів у Польщі: не працюють школи, освітяни вимагають підвищення зарплатні на 30% / Фото: "Польське радіо"

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Страйк вчителів у Польщі розпочався у понеділок, 8 квітня. Участь у страйку бере низка освітянських профспілок. Загалом про свій намір приєднатися до акції протесту заявили понад 6 тис. шкіл.

Лише одна профспілка вчителів «Солідарність» під час вчорашніх перемовин з владою щодо підвищення зарплат погодилася на умови й відмовилася від участі у страйку. Однак профспілка польських вчителів (ZNP) та Форум профспілок (FZZ) відхилили запропоновану урядом угоду та анонсували початок безтермінового страйку в школах, пише «Польське радіо».

Угода, підписана із профспілкою «Солідарність», передбачає виділення з держбюджету понад 155 млн євро на впровадження другого цьогоріч підвищення заробітних плат для вчителів.

Уряд Польщі цьогоріч підвищив зарплатню вчителям на 5%. Також влада пропонує ще на 5% підвищити зарплатню у вересні. Після впровадження додаткового підвищення зарплат для вчителів від вересня основна заробітна плата складе 3815 злотих (889 євро) для дипломованого вчителя, для призначеного вчителя 3248 злотих (768 євро), для контрактного вчителя 2860 злотих (666 євро) і для учителя-стажиста 2780 злотих (648 євро).

Освітян також просять пом’якшити протест на час проведення іспитів.

Відомо також, що польський уряд пропонує вчителям поступове збільшення зарплат впродовж наступних чотирьох років до рівня понад 8 тис. злотих (1865 євро) для дипломованого вчителя.

Профспілки вимагали підвищення зарплат на 30%. Наразі середня вчительська зарплата у Польщі складає близько 929 євро, що менше за середню зарплату по країні.