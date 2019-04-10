Валентин Наливайченко, фото: «Досьє»

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Ракурс

Бывший глава Службы безопасности Украины, участник первого тура президентских выборов Валентин Наливайченко высказался по поводу второго тура выборов.

Он убежден, что в результате голосования 21 апреля власть перейдет в руки людей, которые «восстановят движение страны вперед». Об этом говорится в видео, опубликованном на его странице в YouTube.

Наливайченко призывает чиновников не выполнять возможные незаконные указания, в частности, не сжигать документы.

«На самом деле, архивы не горят», — заявил Наливайченко.

По его мнению, все граждане Украины отвечают «за то, чтобы 22 апреля появился шанс и перспектива для украинцев».

«И именно эта ответственность должна побудить каждого из нас прийти, взять бюллетень и проголосовать», — резюмирует глава партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко „Справедливость“».

По результатам голосования, в первом туре президентских выборов 31 марта Наливайченко занял 12-е место с 0,22% голосов избирателей и не попал во второй тур.

Напомним, в своей декларации за 2017 год Наливайченко задекларировал 18 грн доходов. Эту сумму составляют дивиденды от банка «Аваль».