Валентин Наливайченко, фото: «Досьє»

https://racurs.ua/ua/n120568-naspravdi-arhivy-ne-goryat-nalyvaychenko-vyslovyvsya-z-pryvodu-drugogo-turu-vyboriv-video.html

Ракурс

Колишній очільник Служби безпеки України, учасник першого туру президентських виборів Валентин Наливайченко висловився щодо другого туру.

Він переконаний, що в результаті голосування 21 квітня влада перейде до рук людей, котрі «відновлять рух країни вперед». Про це йдеться у відео, оприлюдненому на його сторінці в YouTube.

Наливайченко закликає чиновників не виконувати можливі незаконні вказівки, зокрема, не спалювати документи.

«Насправді, архіви не горять», — заявив Наливайченко.

На його думку, усі громадяни України відповідають «за те, щоб 22 квітня з’явився шанс та перспектива для українців».

«І саме ця відповідальність має спонукати кожного з нас прийти, взяти бюлетень і проголосувати», — резюмує голова партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка „Справедливість“».

За результатами голосування, в першому турі президентських виборів 31 березня Наливайченко посів 12-ту сходинку з 0,22% голосів виборців і не потрапив до другого туру.

Нагадаємо, у своїй декларації за 2017 рік Наливайченко задекларував 18 грн доходів. Цю суму складають дивіденди від банку «Аваль».