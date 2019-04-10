Насиров продолжает судиться с врачем, который свидетельствовал о его здоровье, фото — LB

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Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров продолжает судиться с врачем Максимом Соколовым, который в 2017 году свидетельствовал о состоянии его здоровья.

Как сообщила 10 апреля в Фейсбук и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, апелляцию Насирова на решения суда будет рассматривать 11 апреля в 9.30 Соломенский райсуд столицы.

В декабре прошлого года Шевченковский районный суд Киева отказал Насирову в удовлетворении иска и экс-глава ГФС подал апелляционную жалобу.

Насиров судился в интервенционным кардиологом Института кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско Максимом Соколовым с намерением взыскать 1 млн грн компенсации за разглашение его данных.

Напомним, что в 2017 году во время суда над Насировым относительно подозрений в хищении 2 млрд грн госбюджета его адвокаты заявляли о необходимости срочной госпитализации своего подзащитного в связи с проблемами с сердцем.

Правоохранители обратились в Институт кардиологии для уточнения этого диагноза. Обследование Насирова в этом медицинском учреждении не выявило у него патологий. Соколов был главой соответствующей комиссии и дал показания в суде. В частности, он рассказывал о состоянии здоровья Насирова.

Сегодня стало известно, что Насиров будет судиться с Кабмином из-за объявленых конкурсов на должности руководителей налоговой и таможенной служб.