Насіров продовжує позиватися до лікаря, який свідчив у суді про його здоров’я, фото — LB

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Колишній керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров продовжує позиватися у суді до лікаря Максима Соколова, який у 2017 році свідчив про стан його здоров’я.

Як повідомила 10 квітня у Фейсбук в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, апеляцію Насірова на рішення суду розглядатиме 11 квітня о 9.30 Солом’янський райсуд столиці.

У грудні минулого року Шевченківський районний суд Києва відмовив Насірову у задоволенні позову й екс-керівник ДФС подав апеляційну скаргу.

Насіров позивався до інтервенційного кардіолога Інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска Максима Соколова з наміром стягнути 1 млн грн компенсації через розголошення його даних.

Нагадаємо, що у 2017 році під час суду над Насіровим щодо підозр у розкраданні 2 млрд грн держбюджету, його адвокати заявляли про необхідність термінової госпіталізації свого підзахисного у зв’язку із проблемами з серцем.

Правоохоронці звернулися до Інституту кардіології для уточнення цього діагнозу. Обстеження Насірова в цьому медичному закладі не виявило в нього патологій. Соколов як голова відповідної комісії надав свідчення в суді з цього питання, зокрема, він розповідав про стан здоров’я Насірова.

Сьогодні стало відомо, що Насіров позивається до Кабміну через оголошені конкурси на посади очільників податкової та митної служб.