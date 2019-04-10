Штраф за игнорирование ремней может вырасти в 10 раз. Фото: RIA.

https://racurs.ua/n120589-shtraf-za-ignorirovanie-remney-mojet-vyrasti-v-10-raz.html

Ракурс

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сегодня рекомендовал парламенту принять законопроект о повышении штрафа за игнорирование ремней безопасности в первом чтении. Если Верховная Рада Украины поддержит законопроект № 10131, то сумма штрафов возрастет в десять раз и достигнет 510 грн.

Ожидается, что в случае принятия законопроекта, удастся уменьшить уровень травматизма и смертности на украинских дорогах. Законопроект зарегистрировали еще 6 марта, а его авторами стали 20 народных депутатов. Об этом сообщает Центр демократии и верховенства права.

Нардепы надеются, что законопроект удастся принять до конца созыва парламента. Главная идея законопроекта заключается в том, что незначительный штраф позволяет водителям безболезненно игнорировать использование ремней безопасности и мотошлемов.

Сейчас сумма штрафа составляет 51 грн, а законопроект предлагает повысить ее до 510 грн. В прошлом году эту идею уже предлагали в законопроекте № 8492, однако во втором чтении он не получил достаточной поддержки.

Согласно статистике Центра, ремнями пользуются только 23% украинцев, а во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что использование ремней может спасти 50% людей, ставших участниками смертельных ДТП.

Использование мотошлемов, в свою очередь, снижает шанс гибели в аварии до 40%, а шанс получения тяжелой травмы уменьшится на 70%.

Согласно опросу, около 66% граждан Украины поддерживают увеличение штрафа за игнорирование ремней безопасности.

Ранее сообщалось, что в середине января парламент начал рассматривать новые правила для автомобилистов и усиление ответственности за нарушения.