Штраф за ігнорування пасків може зрости у 10 разів. Фото: RIA.

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Комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності сьогодні рекомендував парламенту ухвалити законопроект щодо підвищення штрафу за ігнорування пасків у першому читанні. Якщо Верховна Рада України підтримає законопроект № 10131, то сума штрафів зросте удесятеро і сягне 510 грн.

Очікується, що у разі ухвалення законопроекту, вдасться зменшити рівень травматизму та смертності на українських дорогах. Законопроект зареєстрували ще 6 березня, а його авторами стали 20 народних депутатів. Про це повідомляє Центр демократії та верховенства права.

Нардепи сподіваються, що законопроект вдасться ухвалити до завершення скликання парламенту. Головна ідея законопроекту полягає в тому, що незначний штраф дозволяє водіям безболісно ігнорувати використання пасків безпеки та мотошоломів.

Наразі сума штрафу становить 51 грн, а законопроект пропонує підвищити її до 510 грн. Минулого року цю ідею вже пропонували у законопроекті № 8492, однак у другому читанні він не отримав достатньої підтримки.

Згідно зі статистикою Центру, пасками користуються тільки 23% українців, а у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначають, що використання ременів може врятувати 50% осіб, що стали учасниками смертельних ДТП.

Використання мотошоломів, у свою чергу, знижує шанс загибелі у аварії до 40%, а шанс отримання важкої травми зменшиться на 70%.

Згідно з опитуванням, близько 66% громадян України підтримують збільшення штрафу за ігнорування пасків безпеки.

Раніше повідомлялося, що у середині січня парламент почав розглядати нові правила для автомобілістів та посилення відповідальності за порушення.