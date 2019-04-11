Турчинов заявил о подготовке России к войне в Европе. Фото: Dengi.ua

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Российская Федерация готовится к ведению полномасштабной континентальной войны в Европе.

На подготовку к войне Москва тратит миллиардные ресурсы, строятся военные объекты. Об этом 11 апреля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время выступления на 12-м Киевском форуме безопасности, сообщает УНИАН.

По его словам, Россия восстанавливает аэродромы, на этих аэродромах РФ хочет разместить боевую авиацию. Кроме того, создаются инфраструктурные проекты, которые позволяют быстро перебросить российские войска к украинской границе. Также строятся военные базы и помещения для хранения военной техники.

Турчинов отметил, что на востоке Украине противостоит 8-я Армия Южного округа РФ, на севере — 20-я армия Западного округа России. В резерве находятся первая танковая армия, 49-я и 58-я общевойсковая армии. Они должны «обеспечить готовящееся наступление». Вдоль украино-российской границы расположены восемь ракетных бригад.

Также к ведению боевых действий готовятся четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и один полк морской пехоты. Кроме того, Москва начала формировать в Южном военном округе шесть резервных казачьих дивизий.

Турчинов добавил, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности тоже может нести опасность Украине, поскольку именно российские ракеты средней и малой дальности представляют угрозу нашей стране.

Напомним, летом прошлого года Турчинов заявлял, что Россия стянула к границе с Украиной большое количество войск — восьмую армию Южного военного округа ВС РФ, 49-ю, 58-ю армии Южного военного округа.