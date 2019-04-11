Турчинов заявив про підготовку Росії до війни в Європі. Фото: Dengi.ua

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Російська Федерація готується до ведення повномасштабної континентальної війні в Європі.

На підготовку до війни Москва витрачає мільярдні ресурси, будуються військові об'єкти. Про це 11 квітня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час виступу на 12-му Київському форумі безпеки, повідомляє УНІАН.

За його словами, на Росія відновлює аеродроми, на цих летовищах РФ хоче розмістити бойову авіацію. Крім того, створюються інфраструктурні проекти, які дозволяють швидко перекинути російські війська до українського кордону. Також будуються військові бази та приміщення для зберігання військової техніки.

Турчинов відзначив, що на сході Україні протистоїть 8-а Армія Південного округу РФ, на півночі — 20-а армія Західного округу Росії. У резерві знаходяться перша танкова армія, 49-та та 58-ма загальновійськова армії. Вони повинні «забезпечити підготовлюваний наступ». Вздовж україно-російського кордону розташовані вісім ракетних бригад.

Також до ведення бойових дій готуються чотири дивізії і п’ять бригад повітряно-десантних військ, п’ять бригад та один полк морської піхоти. Крім того, Москва почала формувати в Південному військовому окрузі шість резервних козацьких дивізій.

Турчинов додав, що вихід Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності теж може нести небезпеку Україні, оскільки саме російські ракети середньої й малої дальності становлять загрозу нашій країні.

Нагадаємо, влітку минулого року Турчинов заявляв, що Росія стягнула до кордону з Україною велику кількість військ — восьму армію Південного військового округу ЗС РФ, 49-ту, 58-му армії Південного військового округу.