Футбольные ультрас напомнили украинцам о погибших на войне побратимах, фото - Фейсбук Р. Синицына

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Ракурс

В нескольких городах Украины начали появляться трафареты с лицами, именами, фамилиями и позывными футбольных ультрас, которые погибли на российско-украинской войне.

Как сообщил 15 апреля в Фейсбук волонтер и общественный активист Роман Синицын, такие трафареты появились на домах в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве, Мариуполе, Львове, Луцке, Черкассах, Одессе.

«Всего — 33 погибших, хотя на самом деле их больше. А раненых — сотни. Это 33 парня, которые променяли родные стадионы на окопы и блиндажи, и погибли на российско-украинской войне», — прокомментировал патриотический флеш-моб Синицын.

Ультрас разных городов страны таким образом напоминают, что война в Донбассе продолжается уже более пяти лет и призывают помнить о цене, которую Украина заплатила за это. Исполнителями трафаретов стали десятки фанатских групп.

Напомним, что футбольные фанаты были одной из самых действенных групп сопротивления во время Майдана, а после завершения Революции достоинства сотни болельщиков пошли добровольцами на фронт. После 2014 года между футбольными ультрас Украины продолжается так называемый пакт о ненападении — фанаты прекратили вражду и драки.

«Ракурс» сообщал, что фанаты «Динамо» несколько раз обращали внимание страны на расследование дела погибшей Екатерины Гандзюк.