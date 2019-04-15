Футбольні ультрас нагадали українцям про загиблих на війні побратимів, фото — Фейсбук Р. Сініцина

https://racurs.ua/ua/n120777-trafarety-z-oblychchyamy-voyiniv-futbolni-ultras-nagadaly-ukrayincyam-pro-zagyblyh-na-viyni.html

Ракурс

У декількох містах України почали з’являтись трафарети з обличчями, іменами, прізвищами та позивними футбольних ультрас, які загинули на російсько-українській війні.

Як повідомив 15 квітня у Фейсбук волонтер та громадський активіст Роман Сініцин, такі трафарети з’явилися на будинках у Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Маріуполі, Львові, Луцьку, Черкасах, Одесі.

«Усього — 33 загиблих, хоча насправді їх більше. А поранених — сотні. Це 33 хлопці, які проміняли рідні стадіони на окопи і бліндажі, і загинули на російсько-українській війні», — прокоментував патріотичний флеш-моб Сініцин.

Ультрас різних міст країни таким чином нагадують, що війна на Донбасі триває понад п’ять років і закликають пам’ятати про ціну, яку Україна заплатила за це. Виконавцями трафаретів стали десятки фанатських груп.

Нагадаємо, що футбольні фанати були однією із найдієвіших груп спротиву під час Майдану, а після завершення Революції гідності сотні вболівальників пішли добровольцями на фронт. Із 2014 року між футбольними ультрас України триває так званий пакт про ненапад — фанати припинили ворожнечу та бійки.

«Ракурс» повідомляв, що фанати «Динамо» декілька разів звертали увагу країни на розслідування справи загиблої Катерини Гандзюк.