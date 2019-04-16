Злоумышленники готовились убить Владимира Дидуха. Фото: Днепр Час

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Задержанные в Киевской области три злоумышленника планировали убийство 52-летнего львовского криминального авторитета Владимира Дидуха.

Этот мужчина известен в криминальных кругах по кличке Вова Морда. Дидух в свое время спонсировал политическую силу «Свобода», но представители этой партии опровергали эти заявления. В 2012 году неизвестные расстреляли в центре Львова джип, в котором находился Дидух. Об этом 16 апреля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

В ГП заявили, что злоумышленники готовились к нападению в течение трех месяцев. Правоохранители установили, что бандиты приобрели танковый пулемет ДШК и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Они проживали на съемной квартире в Киеве.

По информации ГП, задержанными оказались 38-летний ранее судимый житель Львова Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу «Цвик» и 41-летний львовянин Андрей Солтыс. Третьим задержанным оказался 45-летний уроженец Львовской области Владимир Билык, который сейчас живет в Житомирской области.

У Билыка и Цвеня спецназовцы после задержания изъяли пистолеты систем Beretta (Беретта) и ТТ. В силовых структурах заявляют, что злоумышленники хотели не только убить авторитета, но и завладеть деньгами и материальными ценностями.

Напомним, 15 апреля в селе Иванковичи под Киевом, в котором проживает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, со стрельбой задержали вооруженную банду. Злоумышленники готовили преступление против криминального авторитета, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.

Отдельные СМИ поспешили заявить, что полиция предупредила вероятное покушение на Зеленского. В Генеральной прокуратуре впоследствии отметили, что они не владеют информацией «по подготовке задержанными преступления в отношении кандидата».