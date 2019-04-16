Зловмисники готувалися вбити Володимира Дідуха. Фото: Днепр Час

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Затримані в Київській області троє зловмисників планували вбивство 52-річного львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха.

Цей чоловік відомий у кримінальних колах за прізвиськом Вова Морда. Дідух свого час спонсорував політичну силу «Свобода», але представники цієї партії спростовували ці заяви. У 2012 році невідомі розстріляли у центрі Львова джип, у якому перебував Дідух. Про це 16 квітня повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

У ГП заявили, що зловмисники готувалися до нападу впродовж трьох місяців. Правоохоронці встановили, що бандити придбали танковий кулемет ДШК та автомобіль «Тойота Ленд Крузер Прадо». Вони мешкали в орендованій квартирі в Києві.

За інформацією ГП, затриманими виявилися 38-річний раніше судимий мешканець Львова Сергій Цвень, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Цвик» та 41-річний львів’янин Андрій Солтис. Третім затриманим виявився 45-річний уродженець Львівської області Володимир Білик, який наразі мешкає в Житомирській області.

У Білика та Цвеня спецпризначенні після затримання вилучили пістолети систем Beretta (Беретта) та ТТ. У силових структурах заявляють, що зловмисники хотіли не лише вбити авторитета, але й заволодіти грошима й матеріальними цінностями.

Нагадаємо, 15 квітня в селі Іванковичі під Києвом, в якому мешкає кандидат у президенти України Володимир Зеленський, зі стріляниною затримали озброєну банду. Зловмисники готували злочин проти кримінального авторитета, чинили збройний спротив правоохоронцям.

Окремі ЗМІ поспішили заявити, що поліція попередила ймовірний замах на Зеленського. У Генеральній прокуратурі згодом зазначили, що вони не володіють інформацією «щодо готування затриманими злочину стосовно кандидата».