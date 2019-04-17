Дело Веджие Кашки: оккупанты дали четырем крымским татарам условный срок

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В деле Веджие Кашки оккупационный суд вынес приговор: четырех крымских татар признали виновными в вымогательстве, а одного из них еще и в хранении оружия, и приговорили к условному сроку.

Руслан Трубач, Бекир Дегерменджи и Казим Аметов получили три года лишения свободы с испытательным сроком, а Асан Чапух — 3,5 года. Именно его обвинили в хранении оружия и боеприпасов, сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Мужчины будут находиться под домашним арестом, пока суд не рассмотрит апелляцию на приговор.

Эти крымские татары были задержаны в Крыму в ноябре 2017 года по подозрению в якобы вымогательстве денег у турка Юсуфа Айтана. Он взял в долг деньги у ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки, но отказался их возвращать. Кашка обратилась за помощью к Трубачу, Чапуху, Аметову и Дегерменджи, участие которых в возврате долга российские силовики и квалифицировали как вымогательство. Во время их задержания Кашке стало плохо. Вследствие стресса она умерла.

«Суд отказался учитывать решение Симферопольского райсуда, постановившего взыскать с Айтана денежные средства, которые он взял в долг у Кашки и отказывался возвращать. Фактически суд признал отсутствие умысла в действиях обвиняемых, однако при вынесении приговора это обстоятельство учтено не было», — добавил Наумлюк.

Защита крымских татар, вероятно, будет подавать апелляцию на приговор.