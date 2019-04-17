Справа Веджіє Кашки: окупанти дали чотирьом кримським татарам умовний термін. Фото: NOVOSTIUA.org

https://racurs.ua/ua/n120872-sprava-vedjiie-kashky-okupanty-daly-chotyrom-krymskym-tataram-umovnyy-termin.html

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У справі Веджіє Кашки окупаційний суд ухвалив вирок: чотирьох кримських татар визнали винними у вимаганні коштів, а одного з них ще й у зберіганні зброї, і засудили до умовного терміну.

Руслан Трубач, Бекір Дегерменджі та Казим Аметов отримали три роки ув’язнення з випробувальним терміном, а Асан Чапух — 3,5 роки. Саме його обвинуватили у зберіганні зброї та боєприпасів, повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Чоловіки перебуватимуть під домашнім арештом, доки суд не розгляне апеляції на вирок.

Ці кримські татари були затримані в Криму в листопаді 2017 року за підозрою в нібито вимаганні коштів у турка Юсуфа Айтана. Він взяв у борг гроші у ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки, але відмовився їх повертати. Кашка звернулася по допомогу до Трубача, Чапуха, Аметова та Дегерменджі, участь яких у поверненні боргу російські силовики і кваліфікували як здирництво. Під час їхнього затримання Кашці стало зле. Внаслідок стресу вона померла.

«Суд відмовився враховувати рішення Сімферопольського райсуду, який постановив стягнути з Айтана грошові кошти, які він взяв у борг у Кашки і відмовлявся повертати. Фактично суд визнав відсутність умислу в діях обвинувачуваних, проте при ухваленні вироку цю обставину враховано не було», — додав Наумлюк.

Захист кримських татар, імовірно, подаватиме апеляцію на вирок.