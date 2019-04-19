Письма с угрозами присылают судьям Харьковщины. Фото: SecurityLab

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Харьковским судьям угрожают неизвестные. Они присылают письма с угрозами в суды в Харьковской области.

Письма с угрозами судьям поступили на официальные электронные ящики Лозовского горрайсуда и Балаклейського райсуда Харьковской области, сообщают в правоохранительных органах, передают УНН.

В письмах содержится оскорбительная информация в адрес всех судей Украины. Также злоумышленники предсказывают, что 21 апреля станет днем ​​траура по судьям.

По словам правоохранителей, указанные письма были направлены якобы из электронных ящиков радикальной националистической организации, действующей на территории Харьковской области.

Правоохранители начали уголовное производство по факту отправки писем с угрозами в адрес судов по ч. 1 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.