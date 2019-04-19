Письма с угрозами присылают судьям Харьковщины

Письма с угрозами присылают судьям Харьковщиныhttps://racurs.ua/n120948-pisma-s-ugrozami-prisylaut-sudyam-harkovschiny.htmlРакурс
Харьковским судьям угрожают неизвестные. Они присылают письма с угрозами в суды в Харьковской области.
Письма с угрозами судьям поступили на официальные электронные ящики Лозовского горрайсуда и Балаклейського райсуда Харьковской области, сообщают в правоохранительных органах, передают УНН.
В письмах содержится оскорбительная информация в адрес всех судей Украины. Также злоумышленники предсказывают, что 21 апреля станет днем траура по судьям.
По словам правоохранителей, указанные письма были направлены якобы из электронных ящиков радикальной националистической организации, действующей на территории Харьковской области.
Правоохранители начали уголовное производство по факту отправки писем с угрозами в адрес судов по ч. 1 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.