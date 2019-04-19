Листи з погрозами надсилають суддям Харківщини

Листи з погрозами надсилають суддям Харківщиниhttps://racurs.ua/ua/n120948-lysty-z-pogrozamy-nadsylaut-suddyam-harkivschyny.htmlРакурс
Харківським суддям погрожують невідомі. Вони надсилають листи з погрозами до судів у Харківській області.
Листи з погрозами суддям надійшли на офіційні скринькі Лозівського міськрайсуду та Балаклійського райсуду Харківської області, повідомляють у правоохоронних органах, передають УНН.
У листах міститься образлива інформація на адресу всіх суддів України. Також зловмисники пророкують, що 21 квітня стане днем жалоби.
За словами правоохоронців, вказані листи було надіслано нібито з електронних скриньок радикальної націоналістичної організації, яка діє на території Харківської області.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження з фактом надсилання листів з погрозами на адреси судів за ч. 1 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді) Кримінального кодексу України.