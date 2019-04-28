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Ракурс
В США башенный кран обрушился на шесть авто, погибли четыре человека. Фото: twitter/ByRosenberg

В США башенный кран обрушился на шесть авто, погибли четыре человека (ФОТО, ВИДЕО)

28 апр 2019, 12:12
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В американском Сиэтле произошел трагический случай возле нового корпуса Google. Среди погибших двое работников, которые находились в кабине крана и двое граждан в автомобилях.

Среди пострадавших оказалась супружеская пара и четырехмесячная дочь американцев. Их отправили в медицинский центр, но серьезных травм у них не оказалось. Еще одного пострадавшего лечили на месте происшествия. Об этом сообщает издание Seattle Times.

Причину аварии сейчас расследуют, но есть предположение, что обрушение произошло из-за штормового шквального ветра, который пронесся по территории во время демонтажа сооружения.

В Сиэтле обрушился кран. Фото: twitter/US news

Смертельная трагедия подобного рода стала первой за последний десяток лет. На данный момент в городе возросло количество небоскребов и подъемных кранов для их строительства.

Падение крана сильно повредило строящееся здание. Этот проект является одним из крупнейших в Сиэтле и для работы над ним привлекли три строительных крана одновременно.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Бразилии обрушилось здание. Жертвами происшествия стали по меньшей мере три человека и 20 получили ранения.


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