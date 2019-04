В американском Сиэтле произошел трагический случай возле нового корпуса Google. Среди погибших двое работников, которые находились в кабине крана и двое граждан в автомобилях.

Среди пострадавших оказалась супружеская пара и четырехмесячная дочь американцев. Их отправили в медицинский центр, но серьезных травм у них не оказалось. Еще одного пострадавшего лечили на месте происшествия. Об этом сообщает издание Seattle Times.

Причину аварии сейчас расследуют, но есть предположение, что обрушение произошло из-за штормового шквального ветра, который пронесся по территории во время демонтажа сооружения.

Смертельная трагедия подобного рода стала первой за последний десяток лет. На данный момент в городе возросло количество небоскребов и подъемных кранов для их строительства.

Падение крана сильно повредило строящееся здание. Этот проект является одним из крупнейших в Сиэтле и для работы над ним привлекли три строительных крана одновременно.

A construction crane has collapsed onto a street in the U.S. city of Seattle, crushing cars and killing 4 people. A father and son from western NSW were among those who rushed to pull victims from the wreckage. @GeorgiaComensol#7NEWSpic.twitter.com/qhP8iJQtRG