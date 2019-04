В американському Сіетлі стався трагічний випадок біля нового корпусу Google. Серед загиблих двоє працівників, які перебували в кабіні крана і двоє громадян в автомобілях.

Серед постраждалих опинилися подружня пара і чотиримісячна дочка американців. Їх доправили до медичного центру, але серйозних травм у них не виявилося. Ще одного постраждалого лікували на місці події. Про це повідомляє Seattle Time.

Причину аварії наразі розслідують, але є припущення, що обвалення сталося через штормовий шквальний вітер, який пронісся територією під час демонтажу споруди.

Смертельна трагедія подібного роду стала першою за останнє десятиліття. Наразі в місті зросла кількість хмарочосів і підйомних кранів для їх будівництва.

A construction crane has collapsed onto a street in the U.S. city of Seattle, crushing cars and killing 4 people. A father and son from western NSW were among those who rushed to pull victims from the wreckage. @GeorgiaComensol#7NEWSpic.twitter.com/qhP8iJQtRG