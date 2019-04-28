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Ракурс
У США баштовий кран впав на шість авто, загинули четверо осіб. Фото: twitter/ByRosenberg

У США баштовий кран впав на шість авто, загинули четверо осіб (ФОТО, ВІДЕО)

28 кві 2019, 12:12
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В американському Сіетлі стався трагічний випадок біля нового корпусу Google. Серед загиблих двоє працівників, які перебували в кабіні крана і двоє громадян в автомобілях.

Серед постраждалих опинилися подружня пара і чотиримісячна дочка американців. Їх доправили до медичного центру, але серйозних травм у них не виявилося. Ще одного постраждалого лікували на місці події. Про це повідомляє Seattle Time.

Причину аварії наразі розслідують, але є припущення, що обвалення сталося через штормовий шквальний вітер, який пронісся територією під час демонтажу споруди.

Баштовий кран обваливася у Сіетлі. Фото: twitter/US news

Смертельна трагедія подібного роду стала першою за останнє десятиліття. Наразі в місті зросла кількість хмарочосів і підйомних кранів для їх будівництва.

Падіння крана сильно пошкодило споруджуваний будинок. Цей проект є одним з найбільших в Сіетлі і для роботи над ним залучили три будівельних крана одночасно.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Бразилії обвалилася будівля. Жертвами події стали щонайменше троє осіб і 20 отримали поранення.


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