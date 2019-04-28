Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта «Хитроу». Фото: Яндекс.Новости

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Крупный пожар вспыхнул в Великобритании вблизи аэропорта «Хитроу». Возгорание произошло сегодня, 28 апреля.

Перед тем, как вспыхнул пожар, прозвучали несколько громких взрывов. По данным служб, горит старая угольная шахта, сообщает Daily Mail.

На место происшествия прибыли около десяти пожарных машин. Тушением пожара занимаются более 70 пожарных.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Впрочем, местные власти рекомендуют жителям пригорода Лондона Вест-Дрейтон закрыть двери и окна, чтобы не допустить попадания едкого дыма в квартиры. Водителям не рекомендуется въезжать в указанный район, а также предлагают прокладывать маршрут по другим дорогам.

С территории аэропорта видны густые клубы дыма. Информации о том, что указанный пожар повлиял на работу аэропорта «Хитроу», нет.