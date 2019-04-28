Велика пожежа у Британії спалахнула біля аеропорту «Хітроу». Фото: Яндекс.Новости

https://racurs.ua/ua/n121359-masshatbna-pojeja-spalahnula-bilya-aeroportu-hitrou-foto.html

Ракурс

Велика пожежа спалахнула у Великій Британії поблизу аеропорту «Хітроу». Загоряння сталося сьогодні, 28 квітня.

Перед тим, як спалахнула пожежа, пролунало кілька гучних вибухів. За даними служб, горить стара вугільна шахта, повідомляє Daily Mail.

На місце події прибуло близько десяти пожежних машин. Гасінням пожежі займаються понад 70 пожежників.

Наразі невідомо, що стало причиною пожару. Утім, місцева влада рекомендує мешканцям передмістя Лондона Вест-Дрейтон закрити двері та вікна, щоб не допустити попадання диму в помешкання. Водіям не рекомендують в’їжджати у вказаний район, а також пропонують прокладати маршрут іншими дорогами.

З території аеропорту видно густі клуби диму. Інформації про те, що вказана пожежа вплинула на роботу аеропорту «Хітроу», немає.