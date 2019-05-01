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В РФ на митингах задержали более 120 человек. Фото: Апостроф
Первомай в России: силовики на митингах задержали более 120 человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121426-pervomay-v-rossii-siloviki-na-mitingah-zaderjali-bolee-120-chelovek-video.htmlРакурс
Митинги на 1 мая в Российской Федерации завершились избиением демонстрантов и массовым задержанием людей.
Сегодня в ряде российских городов оппозиционные организации проводили собственные акции. Люди выступали за честные и свободные выборы, многообразие политических сил и протестовали против пропрезидентской партии «Единая Россия». В Санкт-Петербурге полиция разогнала митинг на Невском. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
В общем сегодня в девяти городах задержали 124 человека, только 68 из них были участниками митинга в Санкт-Петербурге. Некоторые задержанные были еще несовершеннолетними. Пожилой мужчина потерял сознание во время задержания, одной женщине силовики сломали руку.
«У Натальи Бариновой — кандидата в муниципальные депутаты, которую задержали на согласованном шествии в Петербурге, диагностировали перелом плечевого сустава со смещением. Полицейские бросили женщину на асфальт во время задержания», — пишет ОВД-Инфо.
Напомним, в Париже на сегодняшних первомайских демонстрациях произошли короткие стычки между сотрудниками полиции и митингующими. Силовикам пришлось применять спецсредства против наиболее агрессивных особей.
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