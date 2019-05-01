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В РФ на мітингах затримали понад 120 осіб. Фото: Апостроф

Першотравень у Росії: силовики на мітингах затримали понад 120 осіб (ВІДЕО)

1 тра 2019, 18:02
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Мітинги на 1 травня в Російській Федерації завершилися побиттям демонстрантів та масовим затриманням людей.

Сьогодні у низці російських міст опозиційні організації проводили власні акції. Люди виступали за чесні та вільні вибори, різноманіття політичних сил та протестували проти пропрезидентської партії «Єдина Росія». У Санкт-Петербурзі поліція розігнала мітинг на Невському. Про це повідомляє ОВС-Інфо.

Загалом сьогодні в дев’яти містах затримали 124 особи, лише 68 із них були учасниками мітингу в Санкт-Петербурзі. Деякі затримані були ще неповнолітніми. Чоловік похилого віку знепритомнів під час затримання, одній жінці силовики зламали руку.

«У Наталії Баринової — кандидата у муніципальні депутати, яку затримали на узгодженій ході у Петербурзі, діагностували перелом плечового суглоба зі зміщенням. Поліцейські кинули жінку на асфальт під час затримання», — пише ОВС-Інфо.

Нагадаємо, в Парижі на сьогоднішніх першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між співробітниками поліції та мітингувальниками. Силовикам довелося застосовувати спецзасоби проти найбільш агресивних осіб.

Джерело: Ракурс


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