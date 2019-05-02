Порошенко отменил санкции с предприятия в Приднестровье. Фото: Информатор

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Украина сняла санкции с Молдавского металлургического завода (ММЗ), расположенного в приднестровском городе Рыбница.

Такое решение было принято президентом Петром Порошенко после того, как он обсудил с главой молдавского правительства Павлом Филиппом сотрудничество в приграничной зоне. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: Коррупция в деталях» и RISE Moldova, 2 мая сообщает «Радіо Свобода».

Журналисты получили копию письма молдавского премьера Филиппа от 7 марта 2019 года к Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману. В нем глава правительства Молдовы просил снять санкции с завода в Приднестровье из-за «критической ситуации» на предприятии. Кроме того, Филипп просил Порошенко уменьшить экспортные налоги и прекратить антидемпинговое расследование против завода.

После этого письма СНБО Украины исключил Молдавский металлургический завод из списка санкций. Журналистам объяснили, что санкции были сняты из-за достижения цели их применения. В Службе безопасности Украины объяснили, что инициатива по снятию санкций принадлежит Банковой.

Молдавский металлургический завод внесли в список санкций 14 мая 2018 года сроком на три года. А 19 марта Порошенко обновил санкционный список, где вышеупомянутого завода уже не было.

Журналисты отмечают, что на протяжении последних лет контроль за поставкой украинского лома на ММЗ перешел к крупнейшему молдавскому бизнесмену Владу Плахотнюку. Он имеет влияние на часть правительства Молдовы, в частности премьера, а также подчеркивал свои добрые отношения с Порошенко.

Напомним, в конце апреля Российская Федерация отменила санкции против четырех украинцев. Из санкционного списка исчез бывший киевский мэр Леонид Черновецкий и его сын — бывший глава наблюдательного совета Правэкс-банка. Также санкции отменили против Владимира Крылова и Владимира Локотка. Последний до марта 2019 года был генеральным директором «Нового канала».