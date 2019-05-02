Порошенко відмінив санкції з підприємства в Придністров’ї. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n121457-poroshenko-znyav-sankciyi-iz-zavodu-v-prorosiyskomu-prydnistrov-yi-pislya-prohannya-premiera.html

Ракурс

Україна зняла санкції з Молдовського металургійного заводу (ММЗ), розташованого у придністровському місті Рибниця.

Таке рішення було ухвалене президентом Петром Порошенком після того, як він обговорив із главою молдовського уряду Павелом Філіпом співпрацю в прикордонній зоні. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: Корупція в деталях» та RISE Moldova, 2 травня повідомляє «Радіо Свобода».

Журналісти отримали копію листа молдовського прем'єра Філіпа від 7 березня 2019 року до Порошенка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У ньому глава уряду Молдови просив зняти санкції із заводу у Придністров’ї через «критичну ситуацію» на підприємстві. Крім того, Філіп просив Порошенка зменшити експортні податки та припинити антидемпінгове розслідування проти заводу.

Після цього листа РНБО України виключило Молдовський металургійний завод із списку санкцій. Журналістам пояснили, що санкції були зняті через досягнення мети їх застосування. У Службі безпеці України пояснили, що ініціатива щодо зняття санкцій належить Банковій.

Молдовський металургійний завод внесли до списку санкцій 14 травня 2018 року строком на три роки. А 19 березня Порошенко оновив санкційний список, де вищезгаданого заводу вже не було.

Журналісти відзначають, що впродовж останніх років контроль за постачанням українського брухту на ММЗ перейшов до найбільшого молдовського бізнесмена Влада Плахотнюка. Він має вплив на частину уряду Молдови, зокрема прем'єра, а також підкреслював свої добрі стосунки з Порошенком.

Нагадаємо, наприкінці квітня Російська Федерація скасувала санкції проти чотирьох українців. Із санкційного списку зник колишній київський мер Леонід Черновецький та його син — колишній глава наглядової ради Правекс-банку. Також санкції відмінили проти Володимира Крилова та Володимира Локотка. Останній до березня 2019 року був генеральним директором «Нового каналу».