Военные базы США не будут размещать в Грузии. Фото: sputnik-georgia

https://racurs.ua/n121465-voennye-bazy-ssha-ne-budut-razmeschat-v-gruzii.html

Ракурс

Размещение военных баз США в Грузии президент страны Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным.

Грузинские политики настаивают на размещении американских баз в стране, но Зурабишвили заявила, что Грузия не должна провоцировать Россию. Об этом она сообщила в интервью «Голосу Америки», передает «Радіо Свобода».

По мнению Зурабишвили, такие действия РФ может расценить как провокацию. Также президента беспокоит возможная реакции террористических движений в регионе.

Отметим, что, хотя политики настаивают на размещении американских баз, сами США не обращались к Грузии с таким предложением.

Оппозиционные политики были удивлены заявлением Зурабишвили и выразили протест. Экс-секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия отметил, что президент не позволяет разместить военных государства, которое может защитить Грузию от российской агрессии.

Как ранее сообщал «Ракурс», Грузия присоединится к НАТО, несмотря на протесты России.