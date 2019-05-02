Військові бази США не будуть розміщувати у Грузії. Фото: sputnik-georgia

https://racurs.ua/ua/n121465-viyskovi-bazy-ssha-ne-budut-rozmischuvaty-u-gruziyi.html

Ракурс

Розміщення військових баз США у Грузії президент країни Саломе Зурабішвілі назвала недоцільним.

Грузинські політики наполягають на розміщенні американських баз у країні, але Зурабішвілі заявила, що Грузія не повинна провокувати Росію. Про це вона повідомила в інтерв’ю «Голосу Америки», передає «Радіо Свобода».

На думку Зурабішвілі, такі дії РФ може розцінити як провокацію. Також президента непокоїть можлива реакції терористичних рухів у регіоні.

Зазначимо, що хоча політики наполягають на розміщенні американських баз, самі США не звертались до Грузії з такою пропозицією.

Опозиційні політики були здивовані заявою Зурабішвілі і висловили щодо неї протест. Екс-секретар Ради національної безпеки Гіга Бокерія наголосив, що президент не дозволяє розмістити військових держави, яка може захистити Грузію від російської агресії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Грузія приєднається до НАТО попри протести Росії.