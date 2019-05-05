В Канаде столкнулись круизные лайнеры

Инцидент произошел в субботу утром, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121573-v-kanade-stolknulis-kruiznye-laynery.html

Ракурс

У побережья канадской провинции Британская Колумбия столкнулись два круизных лайнера Oosterdam и Nieuw Amsterdam. Оба судна принадлежат компании Holland American.

Инцидент произошел в субботу утром у здания отеля Canada Place, расположенного на набережной Буррард-Инлет в Ванкувере. Об этом сообщает издание CBC News.

В результате инцидента пострадавших нет, в администрации порта заявляют, что утечки вредных веществ в окружающую среду не произошло.

По словам свидетелей, в момент столкновения Oosterdam пытался пришвартоваться. Некоторые из очевидцев сначала решили, что произошло столкновение с доком.

Отмечается, что оба круизные суда получили «незначительные повреждения». Повреждение Oosterdam минимальные, на Nieuw Amsterdam придется провести ремонтные работы в шести каютах. По словам представителя компании, пассажиры, которые забронировали эти каюты, получат другое жилье.

Отмечается, что повреждения, которые требуют ремонта, расположены над ватерлинией кораблей, на мореходность лайнеров они не влияют.

Инцидент не должен повлиять на расписание движения лайнеров. Nieuw Amsterdam должен отбыть в семидневный тур до Аляски, Oosterdam — в американский порт Сиэтл.

Напомним, в феврале у берегов Германии столкнулись пассажирское судно и грузовой корабль. В результате инцидента пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые ранения.