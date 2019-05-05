У Канаді зіткнулися круїзні лайнери

Інцидент стався в суботу вранці, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121573-u-kanadi-zitknulysya-kruyizni-laynery.html

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Біля узбережжя канадської провінції Британська Колумбія зіткнулися два круїзні лайнери Oosterdam та Nieuw Amsterdam. Обидва судна належать компанії Holland American.

Інцидент стався в суботу вранці біля будівлі готелю Canada Place, розташованого на набережній Буррард-Інлет у Ванкувері. Про це повідомляє видання CBC News.

Внаслідок інциденту постраждалих немає, в адміністрації порту заявляють, що витоку жодних шкідливих речовин у навколишнє середовище не сталося.

За словами свідків, в момент зіткнення Oosterdam намагався пришвартуватися. Дехто з очевидців спочатку вирішив, що відбулося зіткнення з доком.

Зазначається, що обидва круїзні судна отримали «незначні пошкодження». Пошкодження Oosterdam мінімальні, на Nieuw Amsterdam доведеться провести ремонтні роботи в шести каютах. За словами представника компанії, пасажири, які забронювали ці каюти, отримають інше житло.

Зазначається, що пошкодження, котрі потребують ремонту, розташовані над ватерлініями кораблів, на морехідність лайнерів вони не впливають.

Інцидент не повинен вплинути на розклад руху лайнерів. Nieuw Amsterdam має відбути в семиденний тур до Аляски, Oosterdam — до американського порту Сіетл.

Нагадаємо, в лютому біля берегів Німеччини зіткнулися пасажирське судно та вантажний корабель. Внаслідок інциденту постраждали 15 осіб, двоє з них отримали важкі поранення.