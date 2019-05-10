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Президент подписал указ о награждении ряда лиц государственными наградами и почетными званиями, фото: velychlviv.com

Массовая раздача наград: министры, советники и пресс-секретарь президента получили ордена

10 мая 2019, 17:43
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 188/2019, который предусматривает награждение ряда лиц государственными наградами и почетными званиями.

Этот указ датирован 4 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Согласно тексту указа, министр культуры Евгений Нищук получает орден князя Ярослава Мудрого V степени. Такая же награда присвоена руководителю Главного департамента Администрации президента Юрию Онищенко.

Ордена «За заслуги» II степени присвоены пресс-секретарю президента Святославу Цеголко, вице-премьеру Степану Кубиву, заместителю главы Администрации президента Константину Елисееву, председателю Донецкой облгосадминистрации Александру Куцю, руководителю Киевской облгосадминистрации Александру Терещуку, советнику президента Руслану Демченко и внештатному советнику Олегу Медведеву, который также был спикером предвыборного штаба Порошенко на нынешних выборах президента.

Кроме того, указом ряду лиц присваивается звание заслуженных и народных артистов, архитекторов, учителей и др. С текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в декабре 2018 года Порошенко наградил президента Литвы Далю Грибаускайте орденом Свободы за защиту суверенитета Украины.

Источник: Ракурс


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