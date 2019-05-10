Президент підписав указ про відзначення низки осіб державними нагородами та почесними званнями, фото: velychlviv.com

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Президент України Петро Порошенко підписав указ № 188/2019, який передбачає відзначення низки осіб державними нагородами та почесними званнями.

Цей указ датований 4 травня 2019 року, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Згідно з текстом указу, міністр культури Євген Нищук отримує орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Така ж нагорода присвоєна керівникові Головного департаменту Адміністрації президента Юрію Оніщенку.

Ордени «За заслуги» ІІ ступеня присвоєні речникові президента Святославові Цеголку, віце-прем'єру Степану Кубіву, заступникові глави Адміністрації президента Костянтину Єлісєєву, голові Донецької облдержадміністрації Олександрові Куцю, очільникові Київської облдержадміністрації Олександрові Терещуку, радникові президента Руслану Демченко та позаштатному раднику Олегу Медведєву, котрий також був спікером передвиборчого штабу Порошенка на цьогорічних виборах президента.

Крім того, указом низці осіб присвоюється звання заслужених та народних артистів, архітекторів, учителів тощо. З текстом указу можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Порошенко нагородив президента Литви Далю Грібаускайте орденом Свободи за захист суверенітету України.