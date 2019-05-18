Неизвестный ударил Шварценеггера во время выступления в ЮАР, фото — hronika.info

https://racurs.ua/n122070-bessmertnyy-navernoe-neizvestnyy-udaril-shvarceneggera-vo-vremya-vystupleniya-v-uar-video.html

Ракурс

Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.

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Видеозапись инцидента, произошедшего в Южноафриканской республике, появился в сети в субботу, 18 мая.

Нападение на 72-летнюю звезду произошло во время соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик». Актер общался со своими поклонниками, когда со спины его атаковал неизвестный мужчина.

На кадрах видно, как он разбежался, подпрыгнул и ударил Шварценеггера ногами. После удара актер упал. Охрана среагировала на нападавшего молниеносно, поэтому больше он не причинил зла железному Арни.

Напомним, что в октябре 2018 года Шварценеггер прилетал в Киев по приглашению мэра Виталия Кличко.