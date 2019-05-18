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Невідомий знічев’я вдарив Шварценеггера під час виступу в ЮАР, фото — hronika.info

Безсмертний, напевне: невідомий знічев’я вдарив Шварценеггера під час виступу в ПАР (ВІДЕО)

18 тра 2019, 19:38
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Невідомий чоловік напав на колишнього губернатора американського штату Каліфорнія, голлівудського актора Арнольда Шварценеггера в Африці.

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Відеозапис інциденту, який стався у Південноафриканській республіці, з’явився в Мережі в суботу, 18 травня.

Напад на 72-річну зірку стався під час змагань з бодібілдингу «Арнольд Класік». Актор спілкувався зі своїми шанувальниками, коли зі спини його атакував чоловік.

На кадрах видно, як він розбігся, підстрибнув і вдарив Шварценеггера ногами. Після удару і нападник, і актор впали. Охорона зреагувала на нападника блискавично, тому більше він не заподіяв зла залізному Арні.

Джерело: Ракурс


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