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Ракурс
Зеленский встретился с главой НБУ и обсудил банковскую систему. Фото: twitter/YSmolii

Зеленский встретился с главой НБУ и обсудил банковскую систему

24 мая 2019, 22:43
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием.

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На встрече обсудили работу банковской системы и нынешнюю экономическую ситуацию стране. Также важной частью беседы стало обсуждение дальнейших шагов в поддержании макрофинансовой стабильности. Об этом сообщил Смолий на своей странице в Twitter.

Зеленский и Смолий поднимали вопрос о дальнейшем сотрудничестве с международным валютным фондом (МВФ). Обсуждали также поддержание независимости Национального банка.

Смолий про встречу с Зеленским. Фото: Twitter

Отметим, что Смолий стал главой финансового учреждение в марте прошлого года. Срок его полномочий составляет семь лет.

Как известно, Смолий заявил, что он и его команда не будут уходить с постов. Сотрудники банка решили сплоченно трудиться в финансовом учреждении вне зависимости от изменений в политике.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле президент Зеленский заявил, что после прихода к власти не будет менять руководителя Нацбанка. Однако советник главы государства рассказал, что в планах проведение аудита в финансовом учреждении.

Источник: Ракурс


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