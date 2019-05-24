Зеленский встретился с главой НБУ и обсудил банковскую систему. Фото: twitter/YSmolii

https://racurs.ua/n122342-zelenskiy-vstretilsya-s-glavoy-nbu-i-obsudil-bankovskuu-sistemu.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием.

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На встрече обсудили работу банковской системы и нынешнюю экономическую ситуацию стране. Также важной частью беседы стало обсуждение дальнейших шагов в поддержании макрофинансовой стабильности. Об этом сообщил Смолий на своей странице в Twitter.

Зеленский и Смолий поднимали вопрос о дальнейшем сотрудничестве с международным валютным фондом (МВФ). Обсуждали также поддержание независимости Национального банка.

Отметим, что Смолий стал главой финансового учреждение в марте прошлого года. Срок его полномочий составляет семь лет.

Как известно, Смолий заявил, что он и его команда не будут уходить с постов. Сотрудники банка решили сплоченно трудиться в финансовом учреждении вне зависимости от изменений в политике.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле президент Зеленский заявил, что после прихода к власти не будет менять руководителя Нацбанка. Однако советник главы государства рассказал, что в планах проведение аудита в финансовом учреждении.