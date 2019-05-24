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Ракурс
Зеленський зустрівся з главою НБУ і обговорив банківську систему. Фото: twitter/YSmolii

Зеленський зустрівся з главою НБУ і обговорив банківську систему

24 тра 2019, 22:43
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Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівником Національного банку України (НБУ) Яковом Смолієм.

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На зустрічі обговорили роботу банківської системи та нинішню економічну ситуацію в країні. Також важливою частиною бесіди стало обговорення подальших кроків в підтримці макрофінансової стабільності. Про це повідомив Смолій на своїй сторінці в Twitter.

Зеленський і Смолій порушували питання щодо подальшої співпраці з міжнародним валютним фондом (МВФ). Обговорювали також підтримку незалежності Національного банку.

Смолій про зустріч із Зеленським. Фото: twitter/YSmolii

Зазначимо, що Смолій став главою фінансової установи в березні минулого року. Термін його повноважень становить сім років.

Як відомо, Смолій заявив, що він і його команда не будуть йти з посад. Співробітники банку вирішили згуртовано працювати в фінансовій установі незалежно від змін в політиці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні президент Зеленський заявив, що після приходу до влади не буде змінювати керівника Нацбанку. Однак радник глави держави розповів, що в планах проведення аудиту в фінансовій установі.

Джерело: Ракурс


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